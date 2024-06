Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Skorpion

Sie, lieber Skorpion, haben diesen Sommer wenig Grund zur Sorge, was Ihre finanzielle Situation betrifft. Aus Sicht der Sterne ist es darum gut bestellt. Es bietet sich an, Ihr Geld in Reisen oder Weiterbildungen zu investieren. Konzentrieren Sie sich auf Freizeit und Hobbys statt ständig ums liebe Geld zu sorgen.

Die nächsten Wochen sind ideal, um den Kopf frei zu bekommen und sich für neue Lebensziele zu öffnen. Nur in der Zeit, wenn Merkur rückläufig durch den Löwen reist – im August – ist Vorsicht geboten. Der Geldfluss, der sich den Rest des Sommers über in ruhigen Bahnen bewegt, könnte kurzzeitig ins Stocken geraten. Ansonsten lautet Ihr Sommermantra: Entspannung ist angesagt. Nutzen Sie die Zeit, um aufzutanken und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.

Ihre besten Geldtermine:

26. Juni

27. Juni

30. Juni

27. Juli

4. August

29. August

9. September

17. September

26. September

