Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Schütze

Ihr Herrscher Jupiter und der kluge Merkur, aktuell in Ihrem Gegenzeichen Zwillinge, wecken wieder einmal den Wunsch in Ihnen, mehr aus Ihren Talenten zu machen. In den vergangenen Monaten hatten Sie dazu reichlich und gute Ideen, und nun, da Göttervater Jupiter endlich den trägen Stier verlassen hat, ist Ihnen auch klar geworden, wie Sie diese am besten in die Tat umsetzen können. Also los, worauf warten Sie noch, lieber Schütze?

Abgesehen von der Phase des rückläufigen Merkurs im dynamischen Löwen während des gesamten Augusts müssen Sie bis Mai 2025 in Geldsachen wirklich nicht übervorsichtig sein. Besonders gut meint es der Götterbote mit Ihnen allerdings bis zum 16. Juni. Investieren Sie in erfüllende Projekte – das ist die Devise, der Sie folgen sollten.

Ihre besten Geldtermine:

11. Juni

14. Juni

13. Juli

18. Juli

2. August

30. August

1. September

26. September

Lesen Sie außerdem: Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Schütze von Juni bis September