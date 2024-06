Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Waage

Für Sie, liebe Waage, hält Merkur in den Zwillingen erfreuliche Nachrichten in Sachen Geld aus dem Familienkreis bereit. Steht die Gehaltserhöhung Ihrer Partnerin bevor? Oder vielleicht ein Geschenk eines lieben Verwandten? Es könnte auch eine Versicherungssumme sein, die nun endlich ausgezahlt wird. Sie dürfen sich jedenfalls auf äußerst positive Nachrichten freuen.

Auch für den Rest des Sommers bis in den Herbst hinein sind keine dramatischen Einbußen in Sachen Geldfluss zu erwarten. Ganz gleich, wo er sich gerade befindet, Merkur meint es gut mit Ihnen – natürlich besonders dann, wenn er sich ab dem 26. September durch Ihr Zeichen bewegt. Eine Ausnahme bildet die Zeit um den 5. August herum, wenn der Götterbote in der Jungfrau den Rückwärtsgang einlegt.

Ihre besten Geldtermine:

11. Juni

14. Juni

2. Juli

3. Juli

8. Juli

29. August

1. September

26. September

30. September

