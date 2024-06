Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für alle Sternzeichen von Juni bis September

Während wir uns von den Frühlingsmonaten verabschieden und in einen vielversprechenden Sommer starten, lohnt es sich, einen Blick auf die astrologischen Bewegungen zu werfen, die Ihre finanziellen Angelegenheiten bis in den Herbst hinein beeinflussen könnten. Der Juni beginnt nämlich mit einer Reihe vielversprechender Sternenkonstellationen, die ein starkes Fundament für Ihren finanziellen Erfolg und lang anhaltenden Wohlstand legen. Schließlich ist Glücksplanet Jupiter vor wenigen Tagen in die klugen Zwillinge gereist und wird auch Sie ein Jahr lang mit Glück in Sachen Finanzen verwöhnen - wenn Sie seine Kraft richtig nutzen.

Die Wanderung Jupiters durch das Zeichen der Zwillinge verspricht eine Zeit des Wachstums und der Expansion, vor allem in Bereichen, die mit Kommunikation, Bildung und Netzwerken zu tun haben. Ihre sozialen Fähigkeiten und die Fähigkeit, Informationen zu nutzen und zu verbreiten, können in diesem Zeitraum zu wertvollen Werkzeugen für Ihren finanziellen Erfolg werden. Die ersten Juni-Tage sind dabei entscheidend. Gleich am Montag, dem 3. Juni, wirkt ein Sextil zwischen Spürnase Merkur und dem hochsensiblen Neptun Wunder für Ihre finanzielle Intuition. Der Götterbote, besonders gut positioniert in den kommunikativen Zwillingen, verspricht neue Kontakte, die neue Geld- und Geschäftschancen mit sich bringen. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um über Geldanlagen nachzudenken und entscheidende Gespräche zu führen, die sich als besonders gewinnbringend erweisen könnten.

Am Dienstag setzt sich diese positive Tendenz fort. Ein harmonischer Aspekt – ein Trigon – zwischen dem klugen Merkur und dem tief schürfenden Pluto im intelligenten Wassermann bringt Ihnen den absoluten Durchblick über Ihre Finanzen und hilft Ihnen, das finanziell Relevante vom Irrelevanten zu trennen. Ehrlichkeit mit sich selbst ist nun angesagt – und der Mut, konsequent Kurskorrekturen zu betreiben, wo immer das nötig ist. Hierbei stärkt Pluto Ihre Entscheidungsfähigkeit durch Willenskraft und Überzeugung.

Dass Merkur am selben Tag auch noch eine Konjunktion mit Glücksbringer Jupiter eingeht, kann unerwartete finanzielle Gewinne mit sich bringen – auch hier wird Beherztheit und Konsequenz besonders belohnt. Doch selbst zaghaftere Gemüter gehen an diesem Tag nicht leer aus, da zudem das Zusammentreffen der liebevollen Venus und der strahlenden Sonne Wohlstand und persönliche Zufriedenheit ausgesprochen fördert.

Am Donnerstag läutet dann der Neumond in den Zwillingen eine Zeit ein, in der neue Vorhaben erfolgreich angegangen werden können. Dieser Tag ist ideal für mutige Investitionen und das Starten neuer Projekte, die Ihre finanzielle Zukunft maßgeblich beeinflussen könnten. Je mehr Sie sich Anfang der Woche auf ihn vorbereiten, umso erfolgreicher werden sich die Dinge in den nächsten Wochen für Sie entwickeln. Den Sommer über können Sie dann die Dinge gedeihen lassen.