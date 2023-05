Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Fische

Ihre Seele blüht auf. Sie sind vollkommen mit sich und dem Leben zufrieden. Was erwartet mich? Eine neue Liebe, aber auch tiefe Erkenntnisse und neue Einsichten. Wo fühle ich mich wohl? An einem See, am Meer. Hauptsache Wasser. Viel relaxen, ein bisschen Wellness . Wie wird es als Single? Sie können den Partner fürs Leben finden. Mit wem wird es am schönsten? Alleine, als Single, mal abwarten, was auf Sie zukommt. Wird sehr, sehr spannend. Wie wird es mit dem Partner? Langweiliger, anstrengender. Wie wird mein innerer Urlaub ? Sie kommen mal so richtig zum Durchatmen. Und befreien sich von geistigen Grenzen.

Was ist die beste Urlaubszeit? Perfekt: 12. bis 31. August. Mittel: 16. bis 31. Juli.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische!