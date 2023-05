Das große Urlaubshoroskop 2012

Sie erleben einen Urlaub ganz nach Ihrem Geschmack, der Ihnen viel geben wird. Was erwartet mich? Viel Aufregung, Abwechslung, spannende Überraschungen. Wo fühle ich mich wohl? Bei viel Action, Segeln, in Bergen herumklettern. Ideal: Urlaub mit Abenteuer. Wie wird es als Single? Viele Verehrer, viele Flirts, kein neuer Partner. Mit wem wird es am schönsten? Mit der guten Freundin, dem treuen Kumpel, der Sie sehr gut kennt. Wie wird es mit dem Partner? Überraschende Nähe, spontane neue Verliebtheit. Wie wird mein innerer Urlaub? Sie kommen zu tiefen Erkenntnissen, treffen eine wichtige Entscheidung.

Was ist die beste Urlaubszeit? Traumhaft: 1. bis 31. Juli. Mittel: 20. bis 31. August.

