Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Steinbock

Sie erleben freundliche Menschen, die Sie mit offenen Armen empfangen. Was erwartet mich? Das Gefühl der Geborgenheit zwischen alten und neuen Freunden. Wo fühle ich mich wohl? Beim Urlaub in Ihrer Heimat. Mal Deutschland anschauen. Wie wird es als Single? Aus Freundschaft wird Liebe . Mit wem wird es am schönsten? Mit ein paar Freunden, die ähnliche Bedürfnisse haben. Wie wird es mit dem Partner? Besser als es in letzter Zeit im Alltag war. Urlaub versöhnt, bringt neue Nähe. Wie wird mein innerer Urlaub? Sie müssen lernen, abzuschalten. Sonst schleppen Sie einen Rucksack voller Sorgen mit. Was muss in den Seelenkoffer? Vor allem Ruhe. Und ein offenes Herz für neue Gefühle, Neugierde.

Was ist die beste Urlaubszeit? Traumhaft: 28. Juni bis 15. August. Mittel: 12. bis 31. August.

