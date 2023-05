Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Wassermann

Freuen Sie sich über die geistigen Abenteuer, die Sie erleben werden. Was erwartet mich? Ganz neue Erfahrungen mit neuen Freunden, die Sie finden. Wo fühle ich mich wohl? An einem einsamen Strand , auf einer kleinen Insel. Aber auch bei Städtereisen. Wie wird es als Single ? Viele Flirts, aber Sie können sich nicht entscheiden. Mit wem wird es am schönsten? Alleine, wobei Sie einfach nur in den Tag hineinleben können. Und niemand will was. Wie wird es mit dem Partner? Kleine Spannungen, weil er zu viel erwartet. Wie wird mein innerer Urlaub? Sie finden alleine zu neuer Inspiration, zu wertvollen Ideen.

Was ist die beste Urlaubszeit? Ideal: 17. bis 30. September. Mittel: 24. 8. bis 5. September.

