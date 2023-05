Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Skorpion

Sie erleben im Urlaub ein Fest des Lebens, wenn Sie bereit sind, sich fallen zu lassen. Was erwartet mich? Viel Anerkennung von Wildfremden. Sie sammeln Sympathiepunkte. Man liebt Sie. Wo fühle ich mich wohl? Am Meer. Aber vor allem an stillen Stränden, wo Sie mit den Einheimischen und Ihrer Familie alleine sind. Wie wird es als Single? Ausspannen, auftanken, nachdenken und genießen. Mit wem wird es am schönsten? Mit Ihrer Großfamilie, samt Onkel, Tanten und der Großmutter. Ihr alter Traum. Wie wird es mit dem Partner? Traumhaft harmonisch, weil Sie im Urlaub ganz sanft sind. Wie wird mein innerer Urlaub? Sie versöhnen sich mit dem Leben und allem, was schief gelaufen ist.

Was ist die beste Urlaubszeit? Traumhaft: 9. bis 25. August. Nicht so ideal: 17. bis 30. September.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion!