Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Waage

Lieber zwei Koffer zu viel, als einer zu wenig. Sie brauchen täglich das perfekte Outfit . Was erwartet mich? Kultivierte Gespräche, neue Eindrücke in Städten mit viel Geschichte. Wo fühle ich mich wohl? Bloß nicht im stillosen Hotel. Sie brauchen einen Pool, teures Ambiente, flüs­ternde Kellner. Wie wird es als Single? Bekanntschaft mit dem Partner fürs Leben möglich. Mit wem wird es am schönsten? Mit dem Freund oder der Freundin mit guten Manieren. Laute Gesellschaft schreckt Sie ab. Wie wird es mit dem Partner? Alte Leidenschaft kann wieder aufflammen, brennen. Wie wird mein innerer Urlaub? Sie müssen zur Ruhe kommen, die ersten drei Tage nichts tun, zu sich selbst finden.

Was ist die beste Urlaubszeit? Geradezu ideal: 7. bis 30. September. Nicht so perfekt, aber auch gut: Vom 7. bis zum 31. August.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!