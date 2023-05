Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Schütze

Sie erwarten viel vom Urlaub, träumen jetzt schon. Aber werden auch viel bekommen. Was erwartet mich? Abenteuerliche Eindrücke in fremden Welten. Wo fühle ich mich wohl? Bei eier Fernreise. Aber auch die Städtereisen mit viel Kultur daheim bringen Ihnen viel. Wie wird es als Single? Viele neue Kontakte. Aus dem Flirt wird Freundschaft. Mit wem wird es am schöns­ten? Mit der Freundin , die Sie ganz versteht, Ihnen nahe ist. Wie wird es mit dem Partner? Spannungen wegen unterschiedlicher Interessen. Wie wird mein innerer Urlaub? Viel Kontakt zu der Natur erdet Sie.

Was ist die beste Urlaubszeit? Ideal: 17. bis 30. September. Mittel: 16. bis 31. August.

