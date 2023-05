Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Stier

Sie erleben einen Urlaub voller Lebensfreude. Wie schon lange nicht mehr. Kein Ärger, nur genießen, ein Traum. Was erwartet mich? Ein bisschen was fürs Herz, gutes Essen, nette Leute, lange schlafen. Wo fühle ich mich wohl? Diesmal in den Bergen. Viel Natur, Wälder. Aber auch daheim wird es traumhaft. Wie wird es als Single ? Sehr aufregende Flirts, ein unerwartetes Abenteuer. Mit wem wird es am schönsten? Freunde reißen Sie aus dem Phlegma. Sie werden viel lachen, erzählen, träumen. Wie wird es mit dem Partner? Verträumt, sehr zärtlich. Einmal über alles reden. Wie wird mein innerer Urlaub? Spannende Bücher, Ihre Lieblingsmusik lässt Sie die Stille genießen.

Was ist die beste Urlaubszeit? 12. bis 26. August ist ideal. Weniger: 7. bis 30. September.

