Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Zwillinge

Ein bisschen die übertriebenen Erwartungen bremsen, dann wird es der schönste Urlaub seit Jahren. Was erwartet mich? Sie lernen eine Menge netter Leute kennen. Auch eine sehr spannende Begegnung. Wo fühle ich mich wohl? Derzeit am Meer. Einfach in der Sonne liegen, viel schwimmen und abends Action. Wie wird es als Single? Flirts, Flirts, Flirts, Sie können sich gar nicht wehren vor Eroberungen. Mit wem wird es am schönsten? Ganz alleine mit Ihrem wunderbarsten Partner, Sie selbst. Auf niemand Rücksicht nehmen und tun, was nur Sie wollen. Toll. Wie wird es mit dem Partner? Gut, sogar traumhaft, wenn er genauso viel Lebensfreude und Unternehmungslust mitbringt. Wie wird mein innerer Urlaub ? Sie fühlen sich wieder so herrlich lebendig. Das brauchen Sie neben dem langweiligen Alltag.

Was ist die beste Urlaubszeit? Traumhaft: Juni und Juli. Weniger: 2. bis 16. September.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!