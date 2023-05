Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Jungfrau

Sie müssen vor allem abschalten, wenn Sie den Urlaub genießen wollen, den Sie sich errackert haben. Was erwartet mich? Eine sehr spannende, aufregende Zeit. Ein kleines, süßes Abenteuer möglich. Wo fühle ich mich wohl? Bloß nicht in einer Gruppe. Obwohl Sie sich da aufgehoben fühlen, ist das derzeit nichts für Sie. Nichts planen, vor Ort Hotel buchen, befreit Sie ungemein. Wie wird es als Single? Sie müssen Ihre Angst vor Nähe überwinden. Mit wem wird es am schönsten? Mit guten Freunden, die aber eine gewisse Distanz wahren, nicht zusammenkleben.Wie wird es mit dem Partner? Vorsicht vor Spannungen, weil Sie sich absondern. Wie wird mein innerer Urlaub? Sie wachsen an Diskussionen, erfahren mehr über sich selbst.

Was ist die beste Urlaubszeit? Gut: 1. bis 31. Juli. Weniger gut: 1. bis 21. Juni.

