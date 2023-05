Das große Venus-Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Waage

Sie sind ja immer so nett zu Ihren Mitmenschen, immer freundlich, selten laut und böse. Aber wie schon beim Sternzeichen verleitet auch die Venus-Position in der Waage dazu, Harmonie als allein seligmachendes Lebensziel zu betrachten. Wenn es ernst gemeint ist, schön und gut.

Venus in der Waage verleitet aber auch zu Schönfärberei, gießt eine rosarote Soße über alles Unschöne, fertig ist die Harmonie. Dieser Hang zur Oberflächlichkeit steht nicht nur wahrer Liebe im Weg, damit kommt man auch in allen anderen Lebensbereichen nicht erfolgreich ans Ziel. Also sagt Venus im Krebs jetzt: Zeigen Sie Ihre wahren Gefühle, bringen Sie sich in eine Beziehung oder in ein Vorhaben mit Haut und Haaren ein! Nur so kommt der Erfolg.