Das große Venus-Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge

Venus schenkt Ihnen Orientierung. Das ist in der Tat für Sie ein großes Geschenk. Unter dem Einfluss von Venus wird Ihnen klar, was wirklich wichtig ist in Ihrem Leben. Ist es Ihr Partner, Ihre Familie? Wie wichtig sind Ihnen Karriere und materieller Wohlstand? Welche Rolle spielen Ihre Freunde in Ihrem Leben? Worauf kann und sollte ich verzichten? Setzen Sie jetzt Ihre Prioritäten und treffen Sie jetzt Ihre Entscheidungen. In der Beziehung, in Ihrem Beruf, im Privatleben. Es wird wie ein Befreiungsschlag sein. Die Zweifel sind verflogen, Sie fühlen sich unbeschwert, haben Ihre Ziele klar vor Augen. Nun machen Sie sich einfach auf den Weg.