So bleiben die Zwillinge mithilfe ihres Sternzeichens gesund

Ihre Schwächen ergeben sich aus ihren Stärken: Menschen, die alles aufnehmen, was um sie herum und genauso, was in der großen Welt geschieht, können Einzelheiten nicht im Detail aufnehmen und sind einfach nicht in der Lage, immer alles auf Stimmigkeit zu überprüfen. Die Folge ist, dass Zwillinge zwar eine große Allgemeinbildung besitzen, dass ihnen aber genaues Hintergrundwissen abgeht. Ein weiteres Manko entsteht daraus, dass sie beinahe jedem Menschen gegenüber offen sind. Das führt notwendigerweise dazu, dass ihre Beziehungen und Freundschaften häufig nicht lange halten.

Treue ist auch nicht gerade ihre Stärke. Wie soll das auch gehen, wenn er doch fast jedem Menschen gegenüber Interesse und eine Portion Neugierde aufbringen kann. Da hat man sich dann schnell in jemanden verliebt. Ihr größtes Manko ist ihre Unzuverlässigkeit. Was sie heute in den allerhöchsten Tönen loben und versprechen, kann in ein paar Tagen schon vergessen sein. Das kann dann letzten Endes doch dazu führen, dass Zwillinge im Alter alleine sind. Ihre Freunde haben sich zuverlässigere Menschen gesucht – und gefunden.

Das große Astro-Lexikon: Teil 5