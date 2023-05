Das große Venus-Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann

Sie bestimmen in aller Regel selbst, was Liebe für Sie ist. Und wie sie auszusehen hat. Und da ist, im steten Wechsel, vieles möglich. Leidenschaft, Freundschaft, Liebe ganz nah beieinander und Liebe auf große Distanz. Die Freiheit, zu wählen, welche Liebe Sie leben wollen, beanspruchen Sie ganz allein für sich. Wehe, jemand will Sie in diesem Punkt beschränken.

Selbst Venus im Krebs traut sich das nicht zu. Aber diese Venus macht Sie zumindest auch auf interessante Möglichkeiten aufmerksam: Sie haben die Freiheit, an einer alten Liebe festzuhalten, sie sorgsam zu pflegen und neu erblühen zu lassen. Und endlich fühlen Sie sich zu Hause. Sie sind angekommen.