So bleibt der Wassermann mithilfe seines Sternzeichens gesund

Ein Knöchelbruch oder eine Verletzung an den Unterschenkeln kann auch ein Zeichen dafür sein, dass man sich selbst seiner Freiheit beraubt, sie ignoriert, sie brachliegen lässt. Will man zum Beispiel verreisen, sich trennen, kündigen, irgendetwas tun, was die eigene Freiheit vergrößern würde, und scheitert dann daran, dass man sich an den Füßen verletzt, ist das in aller Regel ein Hinweis, dass man sich selbst „ein Bein gestellt“ hat, aus Angst, man könnte mit der Freiheit doch nicht umgehen. Dann ist es wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Hypertonie, Hypotonie, Herzrhythmusstörung,

Kreislaufproblem: Jeder weiß aus Erfahrung, dass Seilhüpfen Herzschlag und Blutdruck beschleunigt. Es fließt mehr Blut (und damit mehr Sauerstoff) durch die Gefäße, was den Blutdruck erhöht. Wassermann-Geborene neigen dazu, ihren Blutdruck permanent anzuregen. Sie verinnerlichen ihr Sprunggelenk und dessen Funktion und leben, als wären sie ständig auf dem Sprung. Ein zu hoher Blutdruck ist häufig ein Ausdruck dieser inneren Anspruchshaltung. Andererseits besteht auch eine Neigung, den natürlichen Rhythmus von Herz und Kreislauf zu missachten. Die Folge davon sind extrem niedriger Blutdruck (Hypotonie), Kreislaufprobleme bis hin zu Herzrhythmusstörungen.

Angst vor Krankheit: Es ist verwunderlich, aber gerade Wassermänner haben häufig Angst vor unheilbaren, schwierigen, unbekannten Krankheiten. Wie aber kann ein derart weiter Geist Nährboden für dubiose Ängste sein? Die Erklärung lautet, dass der Wassermann den Schatten, das Dunkle, Niedere, Tierhafte ablehnt. Aber der Schattenbereich schwindet dadurch nicht, sondern manifestiert sich als Hypochondrie (eingebildete Krankheiten) und Angst vor unheilbaren Leiden. Manchmal kommt es dann auch tatsächlich zum Ausbruch einer derartigen Krankheit. Denn was man fürchtet, redet man schlussendlich auch herbei.