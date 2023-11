Das große Venus-Horoskop bis zum 4.11.2023 für den Widder

Besonderes in Sachen Liebe muss es leidenschaftlich bei Ihnen zugehen. Doch Vorsicht, manche Ihrer Liebesabenteuer sind leider schneller erloschen als ein Strohfeuer. Kurzweilige Leidenschaft bringt eben nicht das, wonach Sie wirklich suchen. Aber es gibt Hoffnung am Horizont!

In letzter Zeit haben Sie erkannt, dass Ihnen mehr Verlässlichkeit und Sicherheit in der Liebe guttun würden. Jetzt, da Venus und Uranus ihre Liebesstrahlen auf Sie richten, ist die Zeit reif für Veränderungen. Werfen Sie die unbefriedigenden Affären über Bord und machen Sie Platz für etwas Ernsthaftes. Langfristige Verbindungen erwarten Sie, wenn Sie ja zur Verbindlichkeit sagen. Alles, was der Kosmos von Ihnen will, ist die Entscheidung für lang anhaltendes Glück.

Artikelbild und Social Media: Collage mit DENYS TIMOFIEIEV/iStock und Astrowoche.de