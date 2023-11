Das große Venus-Horoskop bis zum 4.11.2023 für den Stier

Jedes Mal, wenn die Sonne in den Skorpion wechselt, wird Ihnen klar, was in Beziehungen für Sie wirklich zählt: Ehrlichkeit, Treue und Leidenschaft sind die Grundpfeiler Ihres Liebesglücks. Sie setzen die Messlatte für Partnerschaften hoch, und das ist gut so!

Aber wissen Sie was? Dieses Jahr haben Sie alle Trümpfe in der Hand, um diesen Traum zu verwirklichen. Hören Sie einfach auf Ihre Geburtsherrscherin Venus, die Ihnen klipp und klar sagt: Schluss mit Kompromissen und Tagträumen! Es ist höchste Zeit, nach den Sternen zu greifen. Zeigen Sie der Person, die Ihr Herz schneller schlagen lässt, was Sie fühlen. Die Chancen stehen verdammt gut, dass Ihre Gefühle erwidert werden. Warum also länger zögern? Greifen Sie nach den Sternen!

