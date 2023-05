Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für den Schützen

Als Schütze haben Sie schon mal bessere Zeiten erlebt. Wie gut, dass Ihr unerschütterlicher Optimismus Ihnen den Weg weist. Zugleich sollten Sie aber auch darüber nachdenken, warum es Ihnen gerade so schwer fällt, die Unterstützung anderer anzunehmen. Dadurch würden Sie sich vieles leichter machen zur Zeit. Tatsächlich würde sich so mancher sehr freuen, Ihnen unter die Arme greifen zu dürfen. Legen Sie also jeglichen falschen Stolz ab und öffnen Sie sich den Hilfsangeboten. Betrachten Sie es als eine Übung in Vertrauen. Sie werden nicht enttäuscht werden – und kommen zudem wesentlich schneller ans Ziel. Ihr persönliches Mondmantra: Ich vertraue darauf, dass andere es gut mit mir meinen.

