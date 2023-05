Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021

Eine starke Kombination also. Doch damit nicht genug. Einige positive Aspekte begleiten den Vollmond und manifestieren sich als gute Kräfte auf unserem Weg. Da ist vor allen Dingen die Opposition aus Venus und Jupiter. Jupiter steht stark in den Fischen. Venus, der Planet der Liebe, profitiert von dieser Begegnung und beschert uns wundervolle Gelegenheiten, unsere Beziehungen zu vertiefen. Eine neue Liebe erwartet manche von uns! Endlich bekommen wir auch die Anerkennung für das, was wir geleistet haben. Lange überfälliges Lob erreicht uns. Missverständnisse in Partnerschaften und Freundschaften lösen sich in Wohlgefallen auf. Endlich können wir wieder das betonen, was uns miteinander verbindet – und nicht mehr das, was uns voneinander trennt. Die Herzen öffnen sich und die Liebe kann wieder fließen. Mars steht ganz in der Nähe und weckt in uns das Feuer der Leidenschaft. Wir träumen nicht nur von der Liebe, sondern wir machen auch den ersten Schritt.

Merkur, der Planet der Kommunikation, empfängt einen günstigen Aspekt von Neptun. Wir können uns gut in andere einfühlen und verstehen besser, was andere auf dem Herzen haben. Aber auch unsere Sorgen und Nöte werden besser wahrgenommen. Die Opposition zu Pluto hilft dabei, sich auszudrücken, auch wenn es in manchen Ohren sehr drastisch klingen mag. Aber wir können endlich Worte dafür finden, was uns bewegt. Auf diese Weise wird sichtbar, was wir brauchen. Das wiederum erhöht unsere Chance, es auch zu bekommen. Manchmal braucht es Mut, sich zu zeigen. Aber dieser Vollmond unterstützt uns dabei, richtig verstanden zu werden. Wir werden gehört.