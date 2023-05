Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für die Fische

Jupiter besucht gerade Ihr Zeichen – und beschert Ihnen Augenblicke ungeahnten Glücks. Gerade im Verbund mit der Venus sorgt er dafür, dass sich in Ihren Beziehungen ganz neue Perspektiven ergeben. Singles bekommen aus heiterem Himmel Liebesbotschaften und in Partnerschaften fühlt man sich wie frisch verliebt. Das kann ganz schön turbulent werden, aber es macht Spaß! Wichtig ist, dass Sie diesen romantischen Kräfte Raum geben. Lieber lassen Sie das eine oder andere zeitintensive Projekt erst einmal ruhen. Sie brauchen Zeit für die schönen Dinge des Lebens! Der Ernst des Lebens kommt früh genug zurück. Ihr persönliches Mondmantra: Ich lasse Liebe in mein Herz und widme mich dem, was mir Freude bereitet.

Artikelbild und Social Media: Collage mit by-studio/iStock und Astrowoche.de