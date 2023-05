Das große Vollmond-Horoskop für Juli 2021 für den Wassermann

Mit Mond und Saturn in Ihrem Zeichen fühlen Sie gerade eine große emotionale Klarheit in Ihrer Seele. Selten haben Sie sich so fokussiert und ausgerichtet gefühlt. Das sollten Sie natürlich nutzen, lieber Wassermann, zumal Sonne und Mars Ihnen tatkräftig zur Seite stehen. Jetzt ist der perfekte Augenblick, mit einer großen Idee an den Start zu gehen. Sei es beruflich oder privat, dieser Vollmond leuchtet Ihnen den Weg zum Erfolg. Nur anpacken müssen Sie. Das ist vielleicht die größte Herausforderung: vom Wort zur Tat kommen. Doch wenn Sie sich Unterstützung holen, klappt das! Ihr persönliches Mondmantra: Ich zögere nicht länger, sondern packe es an und verwirkliche meine Träume.

Artikelbild und Social Media: Collage mit by-studio/iStock und Astrowoche.de