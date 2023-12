Das große Weihnachtshoroskop 2023 für das Sternzeichen Waage

Ihre Unentschiedenheit und Ihr Wunsch nach Harmonie werden leider allzu oft ausgenutzt, privat wie beruflich. Jede und jeder zieht an Ihnen, will, dass Sie Partei ergreifen. Doch damit ist nun Schluss! Ihre Herrscherin Venus, die nun durch den tiefgründigen Skorpion reist, macht Sie jetzt besonders standfest und lässt Sie zu Ihren eigenen Bedürfnissen stehen. Gemeinsam mit dem aufrührerischen Uranus und dem erdenden Saturn öffnet sie Ihnen den Raum für neue, spannende Begegnungen. Wen Sie nun kennenlernen, dem können Sie sich so authentisch zeigen wie noch nie – und werden doch geliebt. Haben Sie dieses Weihnachtsfest den Mut, genau das zu tun, worauf Sie Lust haben, und 2024 wird das Jahr in dem Sie zu Durchsetzungskraft finden.

Ihr Weihnachts-Mantra: Ich stehe für mich selbst ein!