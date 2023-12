Das große Weihnachtshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann

Sie sind ein kreativer Mensch und strotzen vor brillanten Einfällen, lieber Wassermann. Für die Alltagspflichten sind Sie weniger zu begeistern, was Ihnen bei Ihren Lieben so manchen Ärger einbringt. Das wird sich vielleicht nie wirklich ändern, doch bietet Ihnen die Vorweihnachtswoche die Chance, Ihrem Umfeld in liebevollen Worten zu vermitteln, was Ihre Stärken, was Ihre Schwächen sind.

Außerdem ist das Glück auch sonst auf Ihrer Seite: Wenn sich Venus am Donnerstag mit Ihrem Herrscher Uranus einlässt, bieten sich unerwartete Möglichkeiten für neue lukrative Geschäftsmodelle. Wenn Sie Ihr Talent gewinnbringend für sich und Ihr Umfeld einsetzen, werden Ihre Lieben gerne verzeihen, dass Sie im Haushalt nicht die größte Hilfe sind.

Ihr Weihnachts-Mantra: Ich vertraue auf meine Stärken!