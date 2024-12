Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Krebs

Der zarte Mond, Ihr Herrschergestirn, schenkt Ihnen in der Waage, lieber Krebs, die Möglichkeit, Frieden in sich selbst und eine gemütliche Ruhe in Ihrem familiären Umfeld zu finden. Die leichte, unbeschwerte Energie von Venus im Wassermann lädt Sie dazu ein, sich über die Feiertage perfekt zu entspannen und die Nähe Ihrer Lieben zu genießen, ohne Bedürftigkeit auszustrahlen oder zu klammern. Diese Festtage sind perfekt, um sich für die schönen Momente in Ihrem Leben zu öffnen und belastende Gedanken loszulassen. Seien Sie bereit, endlich alte Sorgen hinter sich zu lassen und die Leichtigkeit des Augenblicks zu spüren.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich lasse los und öffne mein Herz für das Geschenk des Augenblicks.“