Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Löwe

Der abnehmende Waage-Mond und die beschwingte Wassermann-Venus schaffen ein festliches Leuchten in Ihrem Leben, das auch in Ihrem Herzen strahlend widerhallt. Sie spüren die Einladung des Kosmos, in der Liebe freier und unbeschwerter zu werden, wodurch Sie Ihr Umfeld mit mehr Wärme und noch mehr Großzügigkeit erfüllen. Die harmonische Verbindung von Mond und Venus hilft Ihnen, sich selbst und anderen mehr Raum zu geben und so das Weihnachtsfest in entspannter Harmonie zu genießen. Lassen Sie die Liebe durch strahlende Gesten sprechen und zeigen Sie Ihren Liebsten, wie viel sie Ihnen bedeuten.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich strahle Liebe und Freude aus und empfange sie mit offenem Herzen.“