Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Stier

Der sanfte Waage-Mond, der ebenso wie Ihr Zeichen von der lieblichen Venus regiert wird, lädt Sie zum Heiligen Fest ein, eine besondere Harmonie in Ihre familiärem Beziehungen zu bringen, lieber Stier. In dieser festlichen Zeit spüren Sie ein tiefes Bedürfnis nach emotionaler Ausgeglichenheit und das Verlangen, sich und Ihre Lieben mit Wärme und Geborgenheit zu umgeben. Die Wassermann-Venus bringt eine unerwartete Leichtigkeit in Ihr Liebesleben und öffnet Ihr Herz für spontane, freudige Momente - ob alleine oder in trauter Zweisamkeit. Die Sterne fördern Ihre Bereitschaft, alte Konflikte loszulassen und Ihr Umfeld mit neuer Zuversicht zu genießen.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich öffne mein Herz für Frieden, Freude und Liebe.“