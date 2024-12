Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Widder

Für Sie, lieber Widder, bringt der Waage-Mond eine friedvolle Weihnachtszeit, die Ihnen hilft, zur Ruhe zu kommen. Er gleicht Ihre impulsive Art aus und schafft Raum für innere Ausgeglichenheit. Venus im Wassermann schenkt Ihnen eine lockere, unbeschwerte Haltung, die es Ihnen ermöglicht, das Fest der Liebe mit Gelassenheit zu genießen. Sie fühlen sich frei von Erwartungen und können die Zeit einfach im Moment leben – das bringt Erleichterung und wahre Verbundenheit. Ob in bestehenden Partnerschaften oder bei neuen Begegnungen: die besondere Energie dieser Woche lässt Sie klar erkennen, was Ihr Herz wirklich will.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich lasse Liebe und Freude frei fließen und öffne mein Herz für erfüllende Verbindungen.“