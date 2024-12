Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Waage

Wenn der gefühlvolle Mond durch Ihr Zeichen reist, liebe Waage, bringt dies Ihnen eine besondere Sanftheit in dieser festlichen Zeit und lässt Sie stärker als sonst, liebe Waage, Gelassenheit und Harmonie in Ihren Beziehungen finden. Seine stärkende Verbindung zu Ihrer Herrscherin Venus im luftigen Wassermann ermutigt Sie, Ihre Gefühle offener als sonst zu zeigen und Ihre Liebsten auf einzigartige Weise zu beschenken. Sie genießen eine Leichtigkeit, die Ihre natürlichen Stärken unterstreicht und ein Gefühl der Verbundenheit schafft. Lassen Sie die festliche Energie wirken und schätzen Sie die besonderen Augenblicke mit den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich teile meine Freude und finde Glück in der Liebe.“