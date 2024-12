Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Jungfrau

Der luftige Waage-Mond lässt Sie in Ihrem emsigen Arbeitsalltag innehalten und in eine friedliche, ausgeglichene Stimmung verfallen, die Ihnen in der festlichen Weihnachtszeit besonders guttut. Frau Venus im Wassermann fördert ein Gefühl der tiefen inneren Freiheit, das Ihnen hilft, Ihre intimen Beziehungen auf neue und erfüllende Weise zu erleben. Zum Weihnachtsfest haben Sie die Chance, alte Lasten abzulegen und sich von unnötigen Sorgen zu befreien, die nicht ins Jahr 2025 gehören. Vertrauen Sie darauf, dass das Universum Sie leitet, und genießen Sie das Zusammensein mit Ihren Liebsten in dieser heiteren Atmosphäre.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich öffne mich für die Harmonie des Augenblicks und umarme das Glück der Liebe.“