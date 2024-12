Das große Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Schütze

Ihr Winterhoroskop 2024/2025 zeigt an, dass Sie mit Venus im Februar ganz auf Liebe eingestellt sind – aber auch bis in den März hinein flirten, feiern, tanzen Sie durch aufregende Tage, erfüllt von Lebensfreude. Absolut möglich, dass Sie sich neu verlieben, aber bestimmt nicht in flüchtige Affären verlieren. Was jetzt in einer leidenschaftlichen Winternacht auf Sie zukommt, geht tiefer als gedacht.