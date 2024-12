Das große Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Waage

Beziehungen sind für Sie ein Lebenselixier. Doch in den Wintermonaten gehen Sie vermehrt in sich. Mars macht Sie aufmerksam, dass so manche überlebte Beziehung gehen darf. Das Gute: Sie brauchen keine Angst vor Einsamkeit haben. Denn: Im Februar und März können Sie sich vor neuen Kontakten kaum retten. Für Singles eine Hochphase voller Glücksgefühle. In bestehenden Beziehungen erweist sich der Zeitraum von Ende Dezember und im März als Segen.

