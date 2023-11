Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Wassermann: So nutzen Sie den Neumond!

Liebe Wassermann-Geborene, der Hexenmond breitet Ihnen eine spannende Bühne für Ihre innovative und freigeistige Natur. Am Montag verbindet sich Uranus, Ihr traditioneller Herrscher, mit der Sonne und es erwartet Sie das Unerwartete! Ihre Offenheit für alles Neue wird Sie erfolgreich durch diesen dynamischen Tag leiten. Am Mittwoch stehen inspirierende Gespräche auf dem Programm – dank Venus und Merkur. Zeit, Ihre Originalität unter Beweis zu stellen! Das Mars-Trigon-Neptun am Freitag unterbreitet Ihnen die Chance, Ihre Visionen zu leben und zu erweitern. Mit Sonne und Mars am Samstag fühlen Sie neuen Elan, um auch unkonventionellere Ideen umzusetzen. Kreative Projekte stehen in dieser Woche unter einem besonders günstigen Stern!

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de