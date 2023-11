Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für die Fische: So nutzen Sie den Neumond!

Der Hexenmond tunkt Sie in einen tiefe See aus spirituellen Erfahrungen. Am Montag erwarten Sie unerwartete Einsichten. Es ist wichtig, Ihrer Intuition zu vertrauen. Sie hilft Ihnen, die Bedeutung hinter den Ereignissen zu erkennen. Venus und Merkur fördern am Mittwoch liebevolle Kommunikation. Ihre einfühlsame Art trägt in Beziehungen Früchte. Ihr Herrscher Neptun harmoniert mit Mars am Freitag und verstärkt Ihre spirituelle Verbindung. Ihre Fähigkeit, zwischen den Welten zu navigieren, ist jetzt der Schlüssel. Sonne und Mars am Samstag bieten einen Kraftschub, um Ihren Träumen Taten folgen zu lassen. Nutzen Sie die mystische Energie dieser Woche, um Ihre innere Weisheit zu erkunden und Ihre kreativen und spirituellen Bestrebungen zu fördern.

