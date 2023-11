Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Steinbock: So nutzen Sie den Neumond!

Liebe Steinbock-Geborene, diese Woche bietet einen soliden Rahmen, um Ihre langfristigen Ziele voranzutreiben. Unerwarteten Nachrichten am Montag begegnen Sie mit Ihrer geduldigen Natur. Das Venus-Merkur-Sextil am Mittwoch unterstützt Sie bei wichtigen Gesprächen in Beruf und Partnerschaft. Ihre Fähigkeit, realistische Pläne zu machen, kommt Ihnen zugute. Das Trigon aus Mars und Neptun am Freitag lässt Sie Ihre inneren Werte und langfristigen Ziele überdenken. Doch keine Zeit zu träumen, denn: Die Sonne-Mars-Konjunktion am Samstag befeuert Ihren Ehrgeiz, mit klarem Fokus und ohne zu zögern voranzuschreiten. Nutzen Sie die kraftvolle Unterstützung des Hexenmondes, um die notwendigen Schritte zu unternehmen, Ihre Wünsche in die Tat umzusetzen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de