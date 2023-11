Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Widder: So nutzen Sie den Neumond!

Diese Woche ist eine Zeit des Wandels und der Erneuerung. Mit Ihrer natürlichen Entschlossenheit können Sie die Überraschungen am Montag, dank der Sonne-Uranus-Opposition, beherzt annehmen. Die Venus-Merkur-Konstellation am Mittwoch bietet Ihnen die Chance, Ihre Kommunikationsfähigkeit in Beziehungen zu stärken. Neue finanzielle Wege öffnen sich. Ihr Herrscher Mars tritt am Freitag in ein harmonisches Trigon zu Neptun, fördert Ihre spirituelle und kreative Energie, um negative Muster zu durchbrechen. Mit der Sonne-Mars-Konjunktion am Samstag können Sie Ihre angeborene Führungsstärke nutzen, um Ihre Pläne mit neuem Schwung voranzutreiben. Nutzen Sie die kosmische Energie dieser Woche, um Ihre Ziele zu festigen und sich neuen Horizonten zu öffnen.

