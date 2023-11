Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Stier: So nutzen Sie den Neumond!

Am Montag lockern Sonne und Uranus Ihre gewohnte Routine durch positive Überraschungen auf: Seien Sie offen für unerwartete Entwicklungen. Venus ist Ihre Herrscherin und fördert am Mittwoch zusammen mit Merkur die Harmonie in Ihren Beziehungen. Zusätzlich dürfen Sie sich über einen finanziellen Vorteil freuen. Am Freitag unterstützt das Mars-Trigon-Neptun Ihre spirituelle Seite, laden Sie die ruhige Energie des Neptun ein, um inneren Frieden zu finden. Der Samstag bietet die Chance, Ihre Pläne mit frischer Energie voranzutreiben. Ihre angeborene Beharrlichkeit gepaart mit der kosmischen Energie wird Sie durch alle Herausforderungen führen. Nutzen Sie die magische Energie dieser Woche, um sowohl persönlich als auch finanziell zu wachsen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de