Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Krebs seine Liebeschancen

Wie steht es eigentlich dieser Tage um Ihren Familienzusammenhalt, lieber Krebs? Jetzt wird das besonders wichtig, da der Haussegen gerade in eine Schieflage abgleiten könnte. Es ist jetzt entscheidend, jemanden an Ihrer Seite zu haben, der oder die Sie bedingungslos liebt. Diese Woche zeigt sich, wer das ist! Nutzen Sie auch die Chancen auf neue Freundschaften, die sich Ihnen bieten. Es ist an der Zeit, sich nicht länger unzufriedenen Familienkonstellationen aus Harmoniestreben zu unterordnen. Nutzen Sie die Kraft von Merkur, Venus und Jupiter und sprechen Sie Ihre Bedürfnisse klar aus. Ein reinigendes Gewitter wird Wunder für Ihr Selbstwertgefühl wirken.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich zeige meine Bedürfnisse anderen deutlich.“