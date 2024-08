Glückssterne-Horoskop ab 05.08.24: Diese großen Liebeschancen versprechen Venus, Jupiter und Merkur!

Was für ein berührender Wochenstart! In den frühem Morgenstunden des Montags tritt die liebliche Venus in die Jungfrau ein, das Zeichen, das für Ernte und Stabilität steht. Diese himmlische Reise schafft beste Voraussetzungen für Sie, um diese Woche eine Bestandsaufnahme bezüglich Ihrer Gefühle vorzunehmen.

Ob in der Liebe, im Beruf oder bezüglich Ihres Wohlbefindens: Venus in der Jungfrau richtet den Fokus weniger auf oberflächliche Äußerlichkeiten und mehr auf die langfristigen Werte, besonders in Ihren Beziehungen. Sie haben jetzt also die Chance, Zweifel zu besänftigen, Ihre positiven Gefühle zu stärken und Ihre Liebe auf eine solidere Basis zu stellen.

Doch das ist nicht die einzige angenehme Wendung, die Ihnen dieser Montag bringt: Nur wenige Minuten nach dem Eintritt von Venus in die Jungfrau wird Merkur, der sich bereits in diesem erdigen Zeichen befinden, rückläufig. Bis zum 28. August lädt der Götterbote Sie dazu ein, Rückschau zu halten und Ihre Gedanken nach innen zu richten, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.

Venus und Merkur bieten Ihnen somit in den nächsten Tagen eine ausgezeichnete Gelegenheit, wieder verstärkt auf Ihr Herz und Ihre innere Stimme zu hören und so in Kontakt mit den tiefsten Schichten Ihrer Gefühle zu kommen. Dank diesen traumhaften Konstellationen werden Sie sich Ihrer wahren Wünsche und Bedürfnisse bewusster, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Beziehungen authentischer und ehrlicher zu gestalten.

