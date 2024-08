Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Zwilling seine Liebeschancen

Seit dem Sommer ist bei Ihnen einiges ins Stocken geraten. Und das, obwohl Sie gerade voller neuer Pläne sind – beruflich wie privat. Wenn jetzt Ihr Herrscher Merkur am Himmel rückwärts läuft, verzögert sich manches aussichtsreiche Vorhaben leider auch weiterhin. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, über die Bücher zu gehen und nachzubessern. Gleichzeitig ist dies der ideale Moment, sich aus dem Alltagstrubel auszuklinken und mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Ihre vielseitigen und kreativen Ideen in allen Ehren. Doch wie sieht es eigentlich mit Ihrer langfristigen Lebensplanung – besonders in Sachen Liebe – aus? Diese Woche ist ideal, um hierfür entscheidende Weichen zu stellen.

Ihr Glücks-Mantra:

„In der Ruhe liegt die Kraft.“