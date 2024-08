Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Löwe seine Liebeschancen

Die Sonne reist durch Ihr Zeichen und alleine das macht Sie bereits froh: Eine Welle der Kreativität wird in Ihnen losgetreten. Das Treffen Ihrer Herrscherin, der Sonne, mit Jupiter am Mittwoch unterstützt Ihre seelische Entfaltung. In den Tagen zuvor bieten Ihnen der kluge Merkur und die liebliche Venus reichliche Impulse, wie Sie Ihren Spieltrieb in den kommenden Monaten in Sachen Liebe und Karriere bestens für sich nutzen. In beiden Bereichen sind notwendige Veränderungen absehbar. Seien Sie jetzt fair und spielen Sie bei Ihren Kollegen und Liebsten mit offenen Karten. Lassen Sie sie an Ihrer neuen Gefühlslage teilhaben. Was immer auch geschieht - es öffnen sich jetzt ganz neue Türen.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich freue mich auf spannende Neuanfänge.“