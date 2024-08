Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Schütze seine Liebeschancen

Die anstehende Woche bringt reichlich Bewegung in Ihre beruflichen und privaten Netzwerke. Immer mehr Menschen unterstützten Ihre Ansichten und möchten gemeinsam mit Ihnen die Welt zu einem etwas gemütlicheren Ort machen. Das ist noch nicht der Fall? Dann bietet Ihnen der kommunikative Merkur jetzt die ideale Bühne, um Ihre Botschaft an die richtigen Menschen zu bringen. Halten Sie sich nicht länger mit Ihren Sichtweisen zurück. Natürlich - der einen oder dem anderen könnten sie nicht gefallen. Doch genau da kommt Frau Venus ins Spiel: Sie führt Ihnen genau die richtigen Menschen zu, die Sie jetzt glücklich machen und mit Ihnen am selben Strang ziehen wollen.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich stehe voll zu meiner persönlichen Vision.“