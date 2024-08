Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Steinbock seine Liebeschancen

Seit Beginn der Krebs-Periode kommen bei Ihnen, lieber Steinbock, die Dinge endlich wieder in Bewegung. Diese Woche tun der kluge Merkur und die liebliche Venus das Übrige, um Sie erneut in Richtung Erfolg auf allen Ebenen zu bringen. Ihr Selbstwert steigt und ermöglicht Ihnen, mutig die eine oder andere lukrative Investition zu tätigen. Auch die Begegnung von Jupiter und Sonne spielt Ihrem Vorankommen zu. Sie bringt Sie auf neue Ideen und setzt Ihre Talente ins rechte Licht. Beste Voraussetzungen also für berufliche Erfüllung ebenso wie für private Neuanfänge. Nutzen Sie die Aufbruchsstimmung und freuen Sie sich auf einen produktiven Spätsommer.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich nutze meine Talente und mein Feingespür für meinen weltlichen Erfolg!“