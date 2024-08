Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Skorpion seine Liebeschancen

Ihnen, lieber Skorpion, bieten die kosmischen Wochenkonstellationen eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ihrer Seele mehr Raum zu geben und sich aus alten Verstrickungen zu lösen. Überpersönliche Prozesse werden in Ihnen angestoßen, und das Thema Selbstliebe und -akzeptanz steht dabei besonders im Fokus. Jetzt heißt es spüren, empfinden und akzeptieren. Je mehr Sie den durch Merkur, Venus und Jupiter freigesetzten Energien Raum geben, desto stärker werden Sie eine Anbindung an Ihr höheres Selbst erleben. So gekräftigt erreichen Sie im Herbst jedes selbst gesetzte Ziel – sei es eine berufliche Veränderung oder die Beseelung Ihres Privatlebens.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich begebe mich freudig und gespannt auf die Suche nach mir selbst.“