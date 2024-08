Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt die Waage ihre Liebeschancen

Schon seit Sommeranfang drängt Kommunikationsgenie Merkur Sie zu schwierigen Entscheidungen. Bisher haben Sie gezögert, doch die Unruhe in Ihnen wächst. Jetzt, da der Götterbote rückwärts läuft, spüren Sie intensiv, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die Zeit ist reif für ein anderes Auftreten, für mehr Souveränität und Authentizität. Entscheiden Sie sich also diese Woche für sich selbst und Ihre Herrscherin Venus verhilft Ihnen zu reichlich Selbstbewusstsein. Je deutlicher Sie sich jetzt zu sich selbst und Ihren Bedürfnissen bekennen, desto stärkere Auswirkungen hat das auf Ihr Beziehungs- und Berufsleben.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich bin mir wichtig! Selbstsicher stelle ich mich anstehenden Herausforderungen ohne Angst.“