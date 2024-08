Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Wassermann seine Liebeschancen

Gern sind Sie, lieber Wassermann, in fremden Welten unterwegs. Das Fernweh und die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer werden diese Woche von Merkur und Venus zusätzlich entfacht. Dabei geht es nicht unbedingt darum, tatsächliche Reisen anzutreten. Auch die geistige Horizonterweiterung stillt Ihr inneres Reisefieber und hilft Ihnen, sich besser zu verwirklichen. Investieren Sie jetzt also unbedingt in lang ersehnte Fortbildungen, Workshops oder Studien. Hier finden Sie nicht nur die Impulse, die Sie beruflich weiterbringen. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Sie dabei dem Menschen begegnen, bei dem es mal wieder ordentlich funkt.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich lasse mich von meiner Seele leiten und schwinge mich zu neuen Höhenflügen auf.“