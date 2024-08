Das Horoskop der drei Glückssterne ab 05.08.24: So nutzt der Widder seine Liebeschancen

Spätestens wenn nächste Woche Merkur wieder in den Löwen reist, gilt es, in Liebesdingen reinen Tisch zu machen. Sie erhalten aber bereits vorher viel Kraft aus der Sternenwelt, um mit Ihren wahren Gefühlen herauszurücken. Nutzen Sie den Einfluss von Venus und Jupiter, um auch dort klare Verhältnisse zu schaffen, wo Sie bisher ausgewichen sind. Ob dies mehr Verbindlichkeit oder eine Trennung bedeutet – das entscheiden nur Sie! Der wortgewandte Merkur unterstützt Sie in beiden Fällen dabei, das Richtige zu sagen. Er hilft Ihnen auch hervorragend dabei, Ihre Finanzen zu ordnen und sich beruflich neu zu orientieren. Je wahrhaftiger Sie zu Ihren Bedürfnissen stehen, desto glücklicher wird sich Ihr Herbst gestalten.

Ihr Glücks-Mantra:

„Ich stehe verbindlich zu meinen Gefühlen.“